Высоцкая рассказала, как не переесть за новогодним столом
Перед встречей Нового года многие люди стараются использовать диеты и усиленно занимаются спортом, чтобы позволить себе расслабиться за праздничным столом. Однако, оказывается, есть методы, которые могут помочь не переесть в этот день. Об этом рассказала Юлия Высоцкая.
Известная ведущая решила дать ряд рекомендаций женщинам, которые переживают за фигуру, но при этом не хотят пропускать застолье. Высоцкая отметила, что не стоит садиться за стол голодным, поскольку из-за этого повышается риск наесться за один раз. Это может вывести вас из активного времяпровождения.
Кроме того, жена Андрея Кончаловского сказала, что после праздника не обязательно стараться доесть все, что осталось в холодильнике, ведь фигуру восстановить сложнее, чем продуктовый запас. Также Высоцкая советует подбирать блюда, которые вы собираетесь съесть за праздничным столом. Например, лучше выбрать легкий салат, а не жареное мясо с майонезом.
Известная ведущая решила дать ряд рекомендаций женщинам, которые переживают за фигуру, но при этом не хотят пропускать застолье. Высоцкая отметила, что не стоит садиться за стол голодным, поскольку из-за этого повышается риск наесться за один раз. Это может вывести вас из активного времяпровождения.
Кроме того, жена Андрея Кончаловского сказала, что после праздника не обязательно стараться доесть все, что осталось в холодильнике, ведь фигуру восстановить сложнее, чем продуктовый запас. Также Высоцкая советует подбирать блюда, которые вы собираетесь съесть за праздничным столом. Например, лучше выбрать легкий салат, а не жареное мясо с майонезом.
Автор: Дрокина Татьяна