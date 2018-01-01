В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan
В Сети появились первые шпионские снимки нового Mercedes-AMG GT Sedan. По информации от инсайдеров в компании, автомобиль появится в продаже только к концу осени 2018 года.
Компания планирует презентовать автомобиль на мотор-шоу в Детройте. Седан, получивший название GT4, будет иметь решетку радиатора Panamericana с вертикальными рейками. Также из особенностей дизайна стоит выделить покатую крышу, которая плавно переходит в багажное отделение.
Автомобиль получит силовой агрегат на 2,4 литра при мощности в 340 лошадиных сил. Также планируется выпустить гибридную версию Mercedes-AMG GT, однако о ее технических характеристиках пока ничего не известно. Вместе с транспортным средством компания в рамках мотор-шоу презентует удлиненные вариации A-Class Sedan и GLC.
Компания планирует презентовать автомобиль на мотор-шоу в Детройте. Седан, получивший название GT4, будет иметь решетку радиатора Panamericana с вертикальными рейками. Также из особенностей дизайна стоит выделить покатую крышу, которая плавно переходит в багажное отделение.
Автомобиль получит силовой агрегат на 2,4 литра при мощности в 340 лошадиных сил. Также планируется выпустить гибридную версию Mercedes-AMG GT, однако о ее технических характеристиках пока ничего не известно. Вместе с транспортным средством компания в рамках мотор-шоу презентует удлиненные вариации A-Class Sedan и GLC.
Автор: Махов Артем