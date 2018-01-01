«Дом-2»: Рустам Солнцев назвал «дурацкой» новую песню Пугачёвой «Я летала»
В прошлом участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев сказал, что новая композиция Аллы Пугачёвой «дурацкая и невнятная». Такая критика вызвана по той причине, что блогер решил посмотреть «Голубой огонек», на котором будет звучать эта песня.
Рустам Солнцев в новогоднюю ночь захотел провести время в компании музыкальных композиций современных и давних российских исполнителей, которые будут звучать на главных каналах страны. В передаче «Голубой огонек», на которую блогер нацелил свой основной интерес, будет исполнена Примадонной Аллой Пугачевой песня «Я летала». Она сразу не пришлась по душе Рустаму Солнцеву. Блогер выразил мнение, что заслуженной артистке России в новогоднем выступлении лучше бы исполнить песню «Балет», а композиция «Я летала», по словам Солнцева, звучит «по-дурацки и невнятно».
Подписчики бывшего участника «Дом-2» в Instagram разделились во мнениях. Одни посчитали, что песня Аллы Пугачёвой действительно вышла неудачной и посоветовали Рустаму Солнцеву начать сольную карьеру вокалиста. Другие с критикой отнеслись к поступку блогера, заметив, что у него просто нехватка внимания, и ему нужна популярность.
Рустам Солнцев в новогоднюю ночь захотел провести время в компании музыкальных композиций современных и давних российских исполнителей, которые будут звучать на главных каналах страны. В передаче «Голубой огонек», на которую блогер нацелил свой основной интерес, будет исполнена Примадонной Аллой Пугачевой песня «Я летала». Она сразу не пришлась по душе Рустаму Солнцеву. Блогер выразил мнение, что заслуженной артистке России в новогоднем выступлении лучше бы исполнить песню «Балет», а композиция «Я летала», по словам Солнцева, звучит «по-дурацки и невнятно».
Подписчики бывшего участника «Дом-2» в Instagram разделились во мнениях. Одни посчитали, что песня Аллы Пугачёвой действительно вышла неудачной и посоветовали Рустаму Солнцеву начать сольную карьеру вокалиста. Другие с критикой отнеслись к поступку блогера, заметив, что у него просто нехватка внимания, и ему нужна популярность.
Автор: Дягилев Михаил