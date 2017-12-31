В Тольятти водитель ВАЗ-2110 влетел в столб
На территории Тольятти водитель авто ВАЗ-2110 на значительной скорости въехал в столб. В результате указанного ДТП пребывавший за рулем гражданин получил травмы и был госпитализирован.
Отмечен инцидент в Тольятти в минувшую субботу, 30 декабря, о чем информируют СМИ со ссылкой на УГИБДД города. Предварительно, водитель ВАЗ-2110 в процессе движения по дороге не справился с управлением, вследствие чего в пределах улицы Карла Маркса легковушка на скорости выехала за пределы трассы прямиком на тротуар, а затем въехала в фонарный столб. При этом перед этим ВАЗ успел снести один из размещенных на его пути дорожных знаков.
Из-за столкновения левая часть кузова авто в значительной мере пострадала, поскольку именно таким образом авто ударилось о столб. В результате вышеупомянутого ДТП увечья получил водитель ВАЗ-2110, которого с травмами разной степени тяжести решили госпитализировать в больницу, где пострадавшему оказывается необходимая помощь. По факту ДТП органами правопорядка в Тольятти организована соответствующая проверка.
Отмечен инцидент в Тольятти в минувшую субботу, 30 декабря, о чем информируют СМИ со ссылкой на УГИБДД города. Предварительно, водитель ВАЗ-2110 в процессе движения по дороге не справился с управлением, вследствие чего в пределах улицы Карла Маркса легковушка на скорости выехала за пределы трассы прямиком на тротуар, а затем въехала в фонарный столб. При этом перед этим ВАЗ успел снести один из размещенных на его пути дорожных знаков.
Из-за столкновения левая часть кузова авто в значительной мере пострадала, поскольку именно таким образом авто ударилось о столб. В результате вышеупомянутого ДТП увечья получил водитель ВАЗ-2110, которого с травмами разной степени тяжести решили госпитализировать в больницу, где пострадавшему оказывается необходимая помощь. По факту ДТП органами правопорядка в Тольятти организована соответствующая проверка.
Автор: Марина Вебер