В Подмосковье при пожаре в бытовке детсада погиб мужчина и пострадал ребёнок
В Подмосковье при пожаре погиб мужчина и получил ожоги его ребёнок. Инцидент произошёл в бытовке детсада.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Тело погибшего мужчины отправили на экспертизу, ребёнок госпитализирован в одну из региональных больниц. О его состоянии информации пока не имеется. Согласно второй версии, пожар возник в бытовке, не принадлежащей детсаду.
Ранее в Подмосковье в ветхом доме на жильцов упал потолок.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Тело погибшего мужчины отправили на экспертизу, ребёнок госпитализирован в одну из региональных больниц. О его состоянии информации пока не имеется. Согласно второй версии, пожар возник в бытовке, не принадлежащей детсаду.
Ранее в Подмосковье в ветхом доме на жильцов упал потолок.
Автор: Воробьева Алина