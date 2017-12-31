Сергей Зверев песней поздравил подписчиков Instagram
Сергей Зверев поздравил подписчиков своего аккаунта в Instagram с наступающим Новым годом. Артист обнародовал отрывок клипа на собственную праздничную песню, в которой пожелал хорошего следующего года, наполненного счастьем и радостью.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Счастье, любовь и здоровье должны преследовать вас на протяжении всей жизни. Хочу пожелать вам только позитивных моментов и как можно меньше негатива», - написал Зверев в подписи к ролику.
Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч просмотров. В комментариях подписчики отметили, что Зверев с годами совсем не поменялся, оставшись таким же молодым.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Счастье, любовь и здоровье должны преследовать вас на протяжении всей жизни. Хочу пожелать вам только позитивных моментов и как можно меньше негатива», - написал Зверев в подписи к ролику.
Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч просмотров. В комментариях подписчики отметили, что Зверев с годами совсем не поменялся, оставшись таким же молодым.
Автор: Махов Артем