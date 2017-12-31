В Орском общежитии было обнаружено обмороженное тело мужчины
В Орске, который расположен в Оренбургской области, в одном из местных общежитий было обнаружено тело мужчины. На данный момент правоохранителями проводится проверка по этому инциденту.
Тело мужчины нашли на пролете пожарной лестницы. Обнаружив труп, местные жители сообщили о случившемся полиции. Прибывшие представители правоохранительных органов провели осмотр и отправили тело на судмедэкспертизу.
Вероятно, смерть мужчины наступила из-за обморожения. Сейчас полицейские стараются установит личность умершего. На вид он имел возраст в пределах 30-40 лет.
Тело мужчины нашли на пролете пожарной лестницы. Обнаружив труп, местные жители сообщили о случившемся полиции. Прибывшие представители правоохранительных органов провели осмотр и отправили тело на судмедэкспертизу.
Вероятно, смерть мужчины наступила из-за обморожения. Сейчас полицейские стараются установит личность умершего. На вид он имел возраст в пределах 30-40 лет.
Автор: Дрокина Татьяна