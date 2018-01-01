В ТОП-3 лучших бюджетных смартфонов 2017 года вошли гаджеты Huawei, Xiaomi и Samsung
Эксперты определили ТОП-3 самых лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года. Среди гаджетов лидируют южнокорейские, китайские и японские модели, анализировались девайсы, работающие на операционной системе Android. В рейтинг вошли гаджеты Huawei, Xiaomi и Samsung.
На протяжении 2017 года внимание мировой общественности привлекли флагманские изделия компаний Samsung и Apple. При этом отмечается, что мобильные устройства других производителей практически ничем не отличаются, но стоят в несколько раз дешевле. Эксперты составили ТОП-3 самых лучших и самых худших бюджетных смартфонов уходящего года. На первой позиции находится Nova 2i от Huawei. Аппарат стоит 19 тыс. рублей, имеет 4 Гб оперативной памяти. На второй позиции определён Xiaomi Mi A1, реализуемый за 15 тыс. рублей, он является визуальной копией iPhone 7 Plus. Гаджет имеет не лучшую операционную систему, уточняют специалисты.
На третьей позиции находится южнокорейский Samsung Galaxy j7, он реализуется в России за 16-19 тыс. рублей. Среди самых худших бюджетных моделей смартфонов эксперты называют Sony Xperia ХА1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a.
На протяжении 2017 года внимание мировой общественности привлекли флагманские изделия компаний Samsung и Apple. При этом отмечается, что мобильные устройства других производителей практически ничем не отличаются, но стоят в несколько раз дешевле. Эксперты составили ТОП-3 самых лучших и самых худших бюджетных смартфонов уходящего года. На первой позиции находится Nova 2i от Huawei. Аппарат стоит 19 тыс. рублей, имеет 4 Гб оперативной памяти. На второй позиции определён Xiaomi Mi A1, реализуемый за 15 тыс. рублей, он является визуальной копией iPhone 7 Plus. Гаджет имеет не лучшую операционную систему, уточняют специалисты.
На третьей позиции находится южнокорейский Samsung Galaxy j7, он реализуется в России за 16-19 тыс. рублей. Среди самых худших бюджетных моделей смартфонов эксперты называют Sony Xperia ХА1, Samsung Galaxy A3 и LG Q6a.
Автор: Семен Зайцев