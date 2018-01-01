Дед Мороз проекта «Дом-2» ответил плевком на просьбу Гриценко о взаимной любви с Бузовой
Роман Гриценко, участник проекта «Дом-2» попросил у Деда Мороза в качестве подарка на 2018 год взаимной любви в лице Ольги Бузовой. Сказочный персонаж на это ответил плевком.
Чтобы продолжить ухаживание за телеведущей, Гриценко отказался от развития отношений с Еленой Хроминой. При этом сама Бузова отвергает настойчивого кавалера, будучи уверенной, что последний говорит о своей любви в шутку. Видео с Дедом Морозом появилось на странице проекта «Дом-2» в Instagram в качестве анонса выпуска, подготовленного к 1 января.
Зрители сообщили, что костюм сказочного персонажа надел Андрей Черкасов. Одни пользователи в комментариях просто посмеялись, тогда как хейтеры высказались достаточно резко. Помимо прочего, высказывалось мнение, что Роман Гриценко просто «пиарится» за счёт известности Ольги Бузовой.
Чтобы продолжить ухаживание за телеведущей, Гриценко отказался от развития отношений с Еленой Хроминой. При этом сама Бузова отвергает настойчивого кавалера, будучи уверенной, что последний говорит о своей любви в шутку. Видео с Дедом Морозом появилось на странице проекта «Дом-2» в Instagram в качестве анонса выпуска, подготовленного к 1 января.
Зрители сообщили, что костюм сказочного персонажа надел Андрей Черкасов. Одни пользователи в комментариях просто посмеялись, тогда как хейтеры высказались достаточно резко. Помимо прочего, высказывалось мнение, что Роман Гриценко просто «пиарится» за счёт известности Ольги Бузовой.
Автор: Валерий Антонов