Тамара и Павел Глоба сделали свои предсказания на 2018 год
Знаменитые астрологи Тамара Глоба и Павел Глоба сделали собственные предсказания на наступающий 2018 год. По мнению специалистов, новый год за счет усиления роли криптовалюты запустит процесс переустройства мировой финансовой системы.
Тамара Глоба предсказала серьезный прорыв в развитии технологий. Особенно они заполонят быт. По ее мнению, новый год окажется очень непростым, но интересным. При этом бывший супруг астролога считает, что в 2018 году не случится апокалипсиса, он не станет ни военным, ни революционным, но это будет период подготовки к жестким временам выживания.
По словам Павла Глобы, впереди смена трендов, как экономических, так и политических. В будущем году появятся лидеры, которые в дальнейшем станут преемниками во власти, экономике и других сферах. Появятся новые партии и корпорации. Ознаменуется новый год и «черным пиаром», появится немало «грязного белья» и, как следствие, судебных исков. Больших социальных потрясений не предвидится.
Ранее Павел Глоба предсказал появление нового СССР.
Тамара Глоба предсказала серьезный прорыв в развитии технологий. Особенно они заполонят быт. По ее мнению, новый год окажется очень непростым, но интересным. При этом бывший супруг астролога считает, что в 2018 году не случится апокалипсиса, он не станет ни военным, ни революционным, но это будет период подготовки к жестким временам выживания.
По словам Павла Глобы, впереди смена трендов, как экономических, так и политических. В будущем году появятся лидеры, которые в дальнейшем станут преемниками во власти, экономике и других сферах. Появятся новые партии и корпорации. Ознаменуется новый год и «черным пиаром», появится немало «грязного белья» и, как следствие, судебных исков. Больших социальных потрясений не предвидится.
Ранее Павел Глоба предсказал появление нового СССР.
Автор: Нина Лукашева