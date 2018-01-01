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Андрей Малахов призвал Филиппа Киркорова пройти тест на отцовство
Андрей Малахов призвал Филиппа Киркорова пройти тест на отцовство сына саксофонистки, с которой артист выступал в течение более чем 20 лет. Сам певец такую просьбу решил оставить без внимания.

Андрей Малахов призвал Филиппа Киркорова пройти тест на отцовство


Накануне Киркоров посетил студию шоу “Привет, Андрей!”, где, помимо него, еще присутствовали Иосиф Кобзон, Валерия, а также Николай Басков и Лев Лещенко. Гости программы вспомнили о некоторых эпизодах своей карьеры и обсудили фестиваль “Песня года”. Киркоров вспомнил, как выступал на сцене в рамках вышеупомянутого события вместе с саксофонисткой Эллен, когда пара исполнила композицию “Не смотри на часы”, и их совместную работу публика встретила очень тепло.

Андрею Малахову и его команде удалось найти Эллен, которая уже в течение многих лет вместе с супругом проживает в Канаде, где пара растит двух детей. Ее сын внешне несколько похож на Киркорова, поэтому ведущий шоу даже в шутливой форме потребовал пройти ДНК-тест на отцовство. Сама саксофонистка не стала отрицать того, что мальчик действительно имеет сходство с ее отпрыском, затем передала привет от своего мужа и пригласила Киркорова в гости.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 02:30
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