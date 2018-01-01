Андрей Малахов призвал Филиппа Киркорова пройти тест на отцовство
Андрей Малахов призвал Филиппа Киркорова пройти тест на отцовство сына саксофонистки, с которой артист выступал в течение более чем 20 лет. Сам певец такую просьбу решил оставить без внимания.
Накануне Киркоров посетил студию шоу “Привет, Андрей!”, где, помимо него, еще присутствовали Иосиф Кобзон, Валерия, а также Николай Басков и Лев Лещенко. Гости программы вспомнили о некоторых эпизодах своей карьеры и обсудили фестиваль “Песня года”. Киркоров вспомнил, как выступал на сцене в рамках вышеупомянутого события вместе с саксофонисткой Эллен, когда пара исполнила композицию “Не смотри на часы”, и их совместную работу публика встретила очень тепло.
Андрею Малахову и его команде удалось найти Эллен, которая уже в течение многих лет вместе с супругом проживает в Канаде, где пара растит двух детей. Ее сын внешне несколько похож на Киркорова, поэтому ведущий шоу даже в шутливой форме потребовал пройти ДНК-тест на отцовство. Сама саксофонистка не стала отрицать того, что мальчик действительно имеет сходство с ее отпрыском, затем передала привет от своего мужа и пригласила Киркорова в гости.
Накануне Киркоров посетил студию шоу “Привет, Андрей!”, где, помимо него, еще присутствовали Иосиф Кобзон, Валерия, а также Николай Басков и Лев Лещенко. Гости программы вспомнили о некоторых эпизодах своей карьеры и обсудили фестиваль “Песня года”. Киркоров вспомнил, как выступал на сцене в рамках вышеупомянутого события вместе с саксофонисткой Эллен, когда пара исполнила композицию “Не смотри на часы”, и их совместную работу публика встретила очень тепло.
Андрею Малахову и его команде удалось найти Эллен, которая уже в течение многих лет вместе с супругом проживает в Канаде, где пара растит двух детей. Ее сын внешне несколько похож на Киркорова, поэтому ведущий шоу даже в шутливой форме потребовал пройти ДНК-тест на отцовство. Сама саксофонистка не стала отрицать того, что мальчик действительно имеет сходство с ее отпрыском, затем передала привет от своего мужа и пригласила Киркорова в гости.
Автор: Марина Вебер