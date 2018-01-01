СМИ: Война с КНДР может начаться из-за ядерной атаки по Японии
Эксперты западных СМИ назвали возможные причины начала войны с КНДР. По информации от специалистов, боевые действия могут стать следствием вторжения Южной Кореи или ракетного удара Северной Кореи по Японии.
В случае начала боевых действий Япония может получить поддержку США в рамках механизма коллективной безопасности. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на грани обострения из-за проведенных в августе и сентябре ядерных испытаний. Пхеньян пока отказывается идти на компромиссы, продолжая готовиться к очередным тестам вооружения.
Дональд Трамп, являющийся президентом США, неоднократно называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и «психом». В ответ Северная Корея сообщила, что глава американского государства является «психически нездоровым стариком».
В случае начала боевых действий Япония может получить поддержку США в рамках механизма коллективной безопасности. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на грани обострения из-за проведенных в августе и сентябре ядерных испытаний. Пхеньян пока отказывается идти на компромиссы, продолжая готовиться к очередным тестам вооружения.
Дональд Трамп, являющийся президентом США, неоднократно называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и «психом». В ответ Северная Корея сообщила, что глава американского государства является «психически нездоровым стариком».
Автор: Махов Артем