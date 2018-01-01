"Дом-2": Саша Черно сменила имидж, нарастив волосы и выбрив висок
Участница известного проекта «Дом-2» Саша Черно удивила поклонников и зрителей программы. Так, она решила сменить надоевший имидж и нарастила волосы, а также выбрила один висок.
После разрыва отношений с Оганесяном участница проекта наконец-то решила успокоиться и начать двигаться дальше. На так называемом Острове любви Черно по-разному пробовала вернуть любимого, но потом смирилась с безразличием парня и решила заняться собой. Саша попросила организаторов вернуть ее на Поляну для того, чтобы быть дальше от Оганесяна и попробовать найти нового мужчину.
Чтобы показать Иосифу, что именно он потерял и привлечь внимание парней, девушка решила изменить внешность. В последнее время Черно не раз говорила своим подписчикам, что собирается нарастить волосы и покрасить их, а также показывала пример того, как именно ей хочется выглядеть. Кроме того, Саша просила порекомендовать ей мастера по волосам, которому удастся в точности осуществить задуманное участницей телестройки.
В итоге Саша все же нарастила волосы, но поклонники были удивлены тем, что девушка еще выбрила себе висок. Несмотря на то, что новая прическа сделала Черно привлекательнее, ее фанаты были шокированы.
После разрыва отношений с Оганесяном участница проекта наконец-то решила успокоиться и начать двигаться дальше. На так называемом Острове любви Черно по-разному пробовала вернуть любимого, но потом смирилась с безразличием парня и решила заняться собой. Саша попросила организаторов вернуть ее на Поляну для того, чтобы быть дальше от Оганесяна и попробовать найти нового мужчину.
Чтобы показать Иосифу, что именно он потерял и привлечь внимание парней, девушка решила изменить внешность. В последнее время Черно не раз говорила своим подписчикам, что собирается нарастить волосы и покрасить их, а также показывала пример того, как именно ей хочется выглядеть. Кроме того, Саша просила порекомендовать ей мастера по волосам, которому удастся в точности осуществить задуманное участницей телестройки.
В итоге Саша все же нарастила волосы, но поклонники были удивлены тем, что девушка еще выбрила себе висок. Несмотря на то, что новая прическа сделала Черно привлекательнее, ее фанаты были шокированы.
Автор: Дрокина Татьяна