Спецслужбы выехали в аэропорт Читы после звонка о бомбе
В Чите спецслужбы выехали в аэропорт из-за сообщения о бомбе. По информации от местной прессы, в настоящее время проводится эвакуация персонала и посетителей воздушной гавани.
По данным от пресс-центра МВД РФ на транспорте, сообщение о возможном минировании поступило на пульт дежурного сегодня в утреннее время. На место были отправлены кинологии и правоохранители. По информации от звонившего, бомба находится в одном из помещений аэропорта в небольшой коробке.
В полиции Читы отметили, что пока найти потенциально опасный предмет не удалось, так как первоочередной целью операции стала эвакуация. По поводу того, как инцидент отразится на движении самолетов и графике вылетов, пока ничего не сообщается.
По данным от пресс-центра МВД РФ на транспорте, сообщение о возможном минировании поступило на пульт дежурного сегодня в утреннее время. На место были отправлены кинологии и правоохранители. По информации от звонившего, бомба находится в одном из помещений аэропорта в небольшой коробке.
В полиции Читы отметили, что пока найти потенциально опасный предмет не удалось, так как первоочередной целью операции стала эвакуация. По поводу того, как инцидент отразится на движении самолетов и графике вылетов, пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем