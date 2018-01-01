Volvo передала беспилотные кроссоверы XC90 семьям с детьми
Шведская компания Volvo передала два беспилотных кроссовера модели XC90 семьям с детьми. Проект получил название Drive me. Модели ранее были протестированы инженерами компании.
Автомобили переданы в рамках эксперимента частным клиентам. Специалисты компании намерены получить представление о нюансах эксплуатации беспилотных автомобилей в семьях. Речь идёт об испытаниях системы автопилотирования. Ранее кроссоверы Volvo XC90 испытывались на дорогах общего пользования в городе Гетеборге. После окончания дорожных тестов в штаб-квартире компании сделали вывод, что инженеры не могут представить достаточное количество информации. Именно поэтому две семьи получили беспилотные автомобили в рамках проекта Drive me.
В начале 2018 года ещё два таких же автомобиля передадут семьям, имеющим детей. Инженеры намерены отслеживать передвижение машин. Они имеют комплекс датчиков и видеокамер, помогающих водителю отслеживать дорожную обстановку.
Автомобили переданы в рамках эксперимента частным клиентам. Специалисты компании намерены получить представление о нюансах эксплуатации беспилотных автомобилей в семьях. Речь идёт об испытаниях системы автопилотирования. Ранее кроссоверы Volvo XC90 испытывались на дорогах общего пользования в городе Гетеборге. После окончания дорожных тестов в штаб-квартире компании сделали вывод, что инженеры не могут представить достаточное количество информации. Именно поэтому две семьи получили беспилотные автомобили в рамках проекта Drive me.
В начале 2018 года ещё два таких же автомобиля передадут семьям, имеющим детей. Инженеры намерены отслеживать передвижение машин. Они имеют комплекс датчиков и видеокамер, помогающих водителю отслеживать дорожную обстановку.
Автор: Семен Зайцев