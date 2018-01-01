Сергей Лазарев представит концертное шоу на уровне Мадонны
Сергей Лазарев вскоре представит зрителям новую концертную программу. Сделать шоу незабываемым ему помогают хореографы, некогда работающие с Мадонной.
Недавно Сергей Лазарев завершил свой тур «The Best», и вот уже готовит новое представление для своих поклонников. Сергей всегда восхищался феерическими шоу Мадонны, поэтому пригласил для работы личных хореографов поп-дивы. Заграничные мастера своего дела помогают талантливому артисту посмотреть на свое творчество с другой стороны. Для нового турне Сегрей обновил и танцевальный состав группы.
Певец обещает своим поклонникам продемонстрировать новый уровень мастерства в новом туре под названием «N-Tour».
Недавно Сергей Лазарев завершил свой тур «The Best», и вот уже готовит новое представление для своих поклонников. Сергей всегда восхищался феерическими шоу Мадонны, поэтому пригласил для работы личных хореографов поп-дивы. Заграничные мастера своего дела помогают талантливому артисту посмотреть на свое творчество с другой стороны. Для нового турне Сегрей обновил и танцевальный состав группы.
Певец обещает своим поклонникам продемонстрировать новый уровень мастерства в новом туре под названием «N-Tour».
Автор: Бойцова Мария