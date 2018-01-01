«Последний богатырь» собрал рекордную сумму более 1,67 млрд рублей в прокате
Анимационное кино «Последний богатырь» сумело собрать рекордную сумму за время проката в России. Касса сборов с показа фильма составила более 1,67 млрд рублей, что позволило обогнать прежнего рекордсмена – фильм «Сталинград».
В воскресенье, 31 декабря, стал известен факт появления нового рекордсмена в истории российского кинематографа. На данный момент самая большая касса за весь период деятельности кинопроката в России получилась у художественно-анимационного фильма «Последний богатырь». Творение смогло принести своим создателям прибыль в рекордном объеме – 1,68 млрд рублей.
Отмечено, что на сеансы показа было продано более 7,5 млн билетов в кино. Показательно, что кинолента сумела превзойти бывшего кассового рекордсмена — фильм о войне «Сталинград». Кинотворение Фёдора Бондарчука держало лидерские позиции около четырех лет. Картине на тот момент удалось собрать сумму в 1,67 млрд рублей.
В воскресенье, 31 декабря, стал известен факт появления нового рекордсмена в истории российского кинематографа. На данный момент самая большая касса за весь период деятельности кинопроката в России получилась у художественно-анимационного фильма «Последний богатырь». Творение смогло принести своим создателям прибыль в рекордном объеме – 1,68 млрд рублей.
Отмечено, что на сеансы показа было продано более 7,5 млн билетов в кино. Показательно, что кинолента сумела превзойти бывшего кассового рекордсмена — фильм о войне «Сталинград». Кинотворение Фёдора Бондарчука держало лидерские позиции около четырех лет. Картине на тот момент удалось собрать сумму в 1,67 млрд рублей.
Автор: Дягилев Михаил