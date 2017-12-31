Барнаульская полиция ночью гонялась за пьяным водителем
Ночью на 31 декабря барнаульская полиция гонялась за машиной, за рулем которой был пьяный водитель. Он отказался проходить на месте освидетельствование, поэтому его отправили к наркологу.
Детали происшествия сообщили в ДНД «Дорожный патруль». Так, примерно в час ночи жители Барнаула позвонили в ГИБДД и сообщили, что по улице Советской Армии ездит авто, за рулем которого находится, скорее всего, пьяный водитель.
Полицейские обнаружили его на улице Малахова и потребовали остановить машину. Мужчина проигнорировал просьбу и продолжил движение. Стражи порядка устроили погоню, которая длилась совсем недолго.
Было заметно, что водитель очень пьян. Проверяться он отказался, а на приеме у нарколога результат освидетельствования показал 0870 мг/л. Правда, задержанный с ним не согласился. На данный момент машину отправили на спецстоянку.
Детали происшествия сообщили в ДНД «Дорожный патруль». Так, примерно в час ночи жители Барнаула позвонили в ГИБДД и сообщили, что по улице Советской Армии ездит авто, за рулем которого находится, скорее всего, пьяный водитель.
Полицейские обнаружили его на улице Малахова и потребовали остановить машину. Мужчина проигнорировал просьбу и продолжил движение. Стражи порядка устроили погоню, которая длилась совсем недолго.
Было заметно, что водитель очень пьян. Проверяться он отказался, а на приеме у нарколога результат освидетельствования показал 0870 мг/л. Правда, задержанный с ним не согласился. На данный момент машину отправили на спецстоянку.
Автор: Дрокина Татьяна