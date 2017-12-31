Яна Рудковская показала в Instagram, как перед Новым годом съела щелкунчика
Яна Рудковская опубликовала на странице собственного Instagram завтрак в преддверии Нового года. Одним из украшения стола оказался торт в виде щелкунчика.
«Новогодний завтрак, точнее чаепитие, доброе утро, друзья», - написала Рудковская в комментарии.
Поклонники поздравили знаменитость с наступающим Новым годом. За 10 минут с момента публикации снимок с хештегом #рубрикамоизастраки собрал больше 4,5 тысяч отметок «Нравится».
«Новогодний завтрак, точнее чаепитие, доброе утро, друзья», - написала Рудковская в комментарии.
Поклонники поздравили знаменитость с наступающим Новым годом. За 10 минут с момента публикации снимок с хештегом #рубрикамоизастраки собрал больше 4,5 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов