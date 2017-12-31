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exclusive / Криминал

В Бурятии пьяная женщина до смерти забила ребёнка и сбежала из дома
Правоохранители Бурятии задержали жительницу республики 1994 года рождения, сбежавшую из дома. Ей инкриминируют избиение до смерти собственного ребёнка, тело которого обнаружили у реки около одного из сёл.

В Бурятии пьяная женщина до смерти забила ребёнка и сбежала из дома


О том, что пропала гражданская жена и дочь 1,5-годовалого возраста, рассказал полиции сожитель подозреваемой. В ходе поисковых мероприятий в километре от населённого пункта, где проживал заявитель, нашли мёртвое тело ребёнка. Также обнаружился и свидетель, сообщивший возможный пункт назначения, куда отправилась разыскиваемая мать. Водитель маршрутки подсказал, на какой остановке он высадил женщину.

Вскоре подозреваемую, пребывавшую в компании бездомных, арестовали. Она дала признательные показания, согласно которым убийство дочери произошло в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, накануне преступления подозреваемая распивала спиртные напитки у родственников гражданского супруга. Придя домой, она принялась укладывать девочку спать, но та капризничала, и разозлившаяся мать стала избивать её различными предметами, включая телевизионный пульт. Несколько ударов, пришедших в область головы ребёнка, стали для него смертельными. Утром подозреваемая, осознав произошедшее, избавилась от трупа и сбежала с места криминального инцидента.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о няне, подозревающейся в убийстве жительницы Екатеринбурга с целью отобрания её детей.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:50
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