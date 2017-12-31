Подозреваемый в убийстве двух человек задержан в Приморье
На территории Приморского края полиция произвела задержание 33-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве двух человек. Сведения предоставлены пресс-ведомством МВД по Приморью.
Отмечен инцидент вечером субботы, 30 декабря, в пределах входящего в состав Приморья города Артем. Предварительно, подозреваемый при неустановленных обстоятельствах прямо на улице атаковал с ножом молодого человека и девушку, оставив на их телах многочисленные ножевые ранения. Впоследствии правоохранителям удалось в процессе расследования выйти на подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина, проживающий на Сахалине. Не уточняется, были ли знакомы злоумышленник и его жертвы.
В процессе задержания гражданин по собственной вине получил серьезные травмы, а также ранил одного из сотрудников МВД. Впоследствии подозреваемого правоохранителям пришлось госпитализировать, и сразу после выписки из больницы 33-летний мужчина может отправиться в камеру. По факту смерти двух жителей Приморского края открыто соответствующее делопроизводство.
Отмечен инцидент вечером субботы, 30 декабря, в пределах входящего в состав Приморья города Артем. Предварительно, подозреваемый при неустановленных обстоятельствах прямо на улице атаковал с ножом молодого человека и девушку, оставив на их телах многочисленные ножевые ранения. Впоследствии правоохранителям удалось в процессе расследования выйти на подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина, проживающий на Сахалине. Не уточняется, были ли знакомы злоумышленник и его жертвы.
В процессе задержания гражданин по собственной вине получил серьезные травмы, а также ранил одного из сотрудников МВД. Впоследствии подозреваемого правоохранителям пришлось госпитализировать, и сразу после выписки из больницы 33-летний мужчина может отправиться в камеру. По факту смерти двух жителей Приморского края открыто соответствующее делопроизводство.
Автор: Марина Вебер