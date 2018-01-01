Apple и Samsung стали производителями самых продаваемых девайсов в 2017 году
Компании Apple и Samsung стали производителями самых продаваемых гаджетов в 2017 году. По информации от западных изданий, наиболее успешными моделями стали Galaxy S8 и iPhone 8.
Всего за 12 месяцев текущего года было приобретено более 230 миллионов гаджетов. Большую часть из них составили Galaxy S8 и iPhone 8. Кроме того, подавляющее большинство покупок было сделано на территории США и Китая. На третьем месте оказался бренд Xiaomi, который за текущий год нарастил продажи примерно в два раза.
В перечень самой продаваемой электроники также вошли Apple Watch и Nintendo Switch. Всего их было продано порядка 20 и 15 миллионов копий соответственно.
Всего за 12 месяцев текущего года было приобретено более 230 миллионов гаджетов. Большую часть из них составили Galaxy S8 и iPhone 8. Кроме того, подавляющее большинство покупок было сделано на территории США и Китая. На третьем месте оказался бренд Xiaomi, который за текущий год нарастил продажи примерно в два раза.
В перечень самой продаваемой электроники также вошли Apple Watch и Nintendo Switch. Всего их было продано порядка 20 и 15 миллионов копий соответственно.
Автор: Махов Артем