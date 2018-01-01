Ведущим «Дома-2» не удалось доказать успешность экс-участников проекта
В новогоднем выпуске «Дома-2» ведущие телевизионного шоу Ольга Бузова и Ксения Бородина заявили, что готовы доказать успешность экс-участников проекта. Однако, как ни старались звезды, им это не удалось.
В ходе праздничного шоу Бородина и Бузова заявили, что все разговоры зрителей о несостоятельности участников не соответствуют действительности, и пообещали наглядно это продемонстрировать. В студию приглашали по очереди бывших жителей телестройки, каждый из них должен был рассказать о том, что происходит в его жизни за пределами шоу. Самым смелым оказался Александр Задойнов. Он первым доказывал свою успешность. Правда, в рассказе о доме, любви и детях звездного участника зрители так и не увидели особых достижений.
Вслед за Задойновым свои истории рассказывали другие бывшие участники. Доказать свою успешность они тоже не смогли. По мнению поклонников «Дома-2», они не увидели благополучных и счастливых людей. Перед ними предстали оголодавшие персонажи, которые только и мечтают о том, чтобы вернуться к кормушке.
Ранее гостями «Дома-2» стали Прохор Шаляпин и его бывшая возлюбленная Лариса Копенкина.
В ходе праздничного шоу Бородина и Бузова заявили, что все разговоры зрителей о несостоятельности участников не соответствуют действительности, и пообещали наглядно это продемонстрировать. В студию приглашали по очереди бывших жителей телестройки, каждый из них должен был рассказать о том, что происходит в его жизни за пределами шоу. Самым смелым оказался Александр Задойнов. Он первым доказывал свою успешность. Правда, в рассказе о доме, любви и детях звездного участника зрители так и не увидели особых достижений.
Вслед за Задойновым свои истории рассказывали другие бывшие участники. Доказать свою успешность они тоже не смогли. По мнению поклонников «Дома-2», они не увидели благополучных и счастливых людей. Перед ними предстали оголодавшие персонажи, которые только и мечтают о том, чтобы вернуться к кормушке.
Ранее гостями «Дома-2» стали Прохор Шаляпин и его бывшая возлюбленная Лариса Копенкина.
Автор: Нина Лукашева