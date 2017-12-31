Дочь Киркорова опубликовала видеопоздравление с Новым годом
На странице аккаунта Instagram дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появилось видео. В нем девочка читает поздравительное стихотворение в честь Нового года.
Пользователи оставили встречные поздравления для девочки. Дочь Филиппа Киркорова получила большое количество положительных отзывов на записанное видео. За 5 минут его посмотрели более 2 тысяч раз.
В ролике девочка пожелала всем в год Желтой собаки получить помощь от символа 2018 по китайскому календарю. Перед камерой она сидит с двумя игрушками - желтыми собаками.
Пользователи оставили встречные поздравления для девочки. Дочь Филиппа Киркорова получила большое количество положительных отзывов на записанное видео. За 5 минут его посмотрели более 2 тысяч раз.
В ролике девочка пожелала всем в год Желтой собаки получить помощь от символа 2018 по китайскому календарю. Перед камерой она сидит с двумя игрушками - желтыми собаками.
Автор: Валерий Антонов