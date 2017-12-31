Анастасия Волочкова продемонстрировала новогодний шпагат
Анастасия Волочкова обнародовала снимок с новогодней растяжкой. По словам балерины, она уже почти полностью завершила подготовку к празднику, подобрав соответствующий наряд.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Он обязательно принесет в дом любовь и радость. Я уже успела получить свои новогодние подарки, которые станут частью моего праздничного образа. В частности, хочу поблагодарить друзей из Сибири за отличные угги», - написала Волочкова на своей странице в Instagram.
Поклонники также поздравили Волочкову с наступающим Новым годом и пожелали ей найти свою настоящую любовь. Публикация новогодней растяжки собрала более 40 тысяч лайков всего за несколько минут.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Он обязательно принесет в дом любовь и радость. Я уже успела получить свои новогодние подарки, которые станут частью моего праздничного образа. В частности, хочу поблагодарить друзей из Сибири за отличные угги», - написала Волочкова на своей странице в Instagram.
Поклонники также поздравили Волочкову с наступающим Новым годом и пожелали ей найти свою настоящую любовь. Публикация новогодней растяжки собрала более 40 тысяч лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем