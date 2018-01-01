Беременная Галина Юдашкина поделилась трогательным снимком с супругом
Находящаяся в положении Галина Юдашкина поделилась с поклонниками трогательным снимком с супругом. Соответствующий кадр появился на странице дочери известного модельера в Instagram.
Еще в октябре этого года стало известно, что в семье Галины Юдашкиной ожидается пополнение. В частности, девушка перестала скрывать свою беременность и, судя по недавним публикациям, роды могут пройти совсем скоро. На своей странице дочь Валентина Юдашкина поделилась снимком, где она позирует в компании своего супруга, притом на кадре можно рассмотреть заметно выступающий живот. В подписи к публикации она поздравила с наступающим праздником всех мамочек, пожелав каждой из них крепкого здоровья, любви и “побольше детишек”.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение снимком, отмечая, что Галина Юдашкина выглядит потрясающе в объятиях своего возлюбленного. Паре подписчики пожелали множество приятных вещей, и запись успела собрать более 13,8 тысяч отметок “Мне нравится” и десятки отзывов.
Еще в октябре этого года стало известно, что в семье Галины Юдашкиной ожидается пополнение. В частности, девушка перестала скрывать свою беременность и, судя по недавним публикациям, роды могут пройти совсем скоро. На своей странице дочь Валентина Юдашкина поделилась снимком, где она позирует в компании своего супруга, притом на кадре можно рассмотреть заметно выступающий живот. В подписи к публикации она поздравила с наступающим праздником всех мамочек, пожелав каждой из них крепкого здоровья, любви и “побольше детишек”.
В комментариях поклонники выразили свое восхищение снимком, отмечая, что Галина Юдашкина выглядит потрясающе в объятиях своего возлюбленного. Паре подписчики пожелали множество приятных вещей, и запись успела собрать более 13,8 тысяч отметок “Мне нравится” и десятки отзывов.
Автор: Марина Вебер