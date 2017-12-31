В северо-западной части Москвы угнали дорогой Lexus
В Южном Тушино, которое расположено в северо-западной части российской столицы, угнали Lexus стоимостью 5,7 млн. руб. Об инциденте сообщила пресс-служба московского управления МВД.
О краже люксовой машины около дома под номером 9 на ул. Лодочной в полицию сообщил 30-летний житель города. Прибывшие на указанное место правоохранители установили, что в промежутке между 8 и 11 часами вечера был совершен угон машины Lexus LX450D.
На данный момент в пресс-службе говорят о том, что по факту кражи было возбуждено соответствующее уголовное дело.
О краже люксовой машины около дома под номером 9 на ул. Лодочной в полицию сообщил 30-летний житель города. Прибывшие на указанное место правоохранители установили, что в промежутке между 8 и 11 часами вечера был совершен угон машины Lexus LX450D.
На данный момент в пресс-службе говорят о том, что по факту кражи было возбуждено соответствующее уголовное дело.
Автор: Дрокина Татьяна