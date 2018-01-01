Instagram: «Русская Кардашьян» Анастасия Квитко встретит Новый год с пушистым щенком
Фотомодель из Калининграда, ныне проживающая в США, Анастасия Квитко разместила в Instagram очередное фото. На нём «русская Кардашьян» запечатлена с пушистым щенком, и фолловеры тут же предположили, что именно в его компании девушка собирается встретить Новый год.
Менее чем за час фотопубликация Анастасии Квитко набрала свыше 40 тысяч отметок «Мне нравится». Снимок 22-летня модель подписала так: «Благодарю за этого чудесного пушистого щенка». Поклонники звезды Instagram стали теряться в догадках, кто мог сделать «русской Кардашьян» подобный презент, и своими мыслями на этот счёт они поделились в комментариях. Некоторые из них пришли к выводу, что Анастасия Квитко будет встречать Новый год в компании забавного животного и человека, сделавшего ей такой подарок.
Ранее планами на новогодний праздник поделилась певица Юлия Ковальчук.
Менее чем за час фотопубликация Анастасии Квитко набрала свыше 40 тысяч отметок «Мне нравится». Снимок 22-летня модель подписала так: «Благодарю за этого чудесного пушистого щенка». Поклонники звезды Instagram стали теряться в догадках, кто мог сделать «русской Кардашьян» подобный презент, и своими мыслями на этот счёт они поделились в комментариях. Некоторые из них пришли к выводу, что Анастасия Квитко будет встречать Новый год в компании забавного животного и человека, сделавшего ей такой подарок.
Ранее планами на новогодний праздник поделилась певица Юлия Ковальчук.
Автор: Воробьева Алина