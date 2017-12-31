Гайанэ Багдасарян показала пикантное новогоднее фото
Гайанэ Багдасарян обнародовала откровенное новогоднее фото. На снимке она в купальнике позирует на фоне бассейна в шапочке Деда Мороза.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Я уже успела приготовиться к празднованию, однако пока остаюсь в предвкушении», - написала Багдасарян на своей странице. На фотографии можно заметить, что модель находится на отдыхе в жарких странах, где встретит и Новый год.
Поклонники Багдасарян отметили, что она имеет шикарную фигуру, которую не стоит прятать за пышными нарядами. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков и массу комментариев с поздравлениями.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Я уже успела приготовиться к празднованию, однако пока остаюсь в предвкушении», - написала Багдасарян на своей странице. На фотографии можно заметить, что модель находится на отдыхе в жарких странах, где встретит и Новый год.
Поклонники Багдасарян отметили, что она имеет шикарную фигуру, которую не стоит прятать за пышными нарядами. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков и массу комментариев с поздравлениями.
Автор: Махов Артем