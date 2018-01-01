Криштиану Роналду хочет дать сыну «королевское образование»
Футболист Криштиану Роналду желает дать своему сыну «королевское образование». Звезда мадридского «Реала» хочет отдать своего ребенка в школу Томаса в Баттерси, где уже проходит обучение принц Джордж.
У мировой футбольной звезды Криштиану Роналду большие планы на будущее своего 7-летнего сына, поэтому португальский футболист хочет начать с качественной образовательной базы для ребенка, которая достойна лишь королевских особ. В ноябре текущего года спортсмен посещал Англию, где успел побывать в нескольких престижных начальных учебных заведениях. Роналду считает, что в лондонской частной школе Томаса в Баттерси, где проходят первоначальную подготовку члены королевских семей, его дитя получит самые необходимые знания, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Отмечено, что принц Джордж регулярно посещает подготовительное образовательное заведение в юго-западной части Лондона, где ежегодная стоимость обучения составляет почти 17, 6 тыс. фунтов стерлингов. Предположительно, после окончания королевской частной школы сын герцога Кембриджского решит продолжить получение знаний в Итоне — колледже, где обучался его отец.
У мировой футбольной звезды Криштиану Роналду большие планы на будущее своего 7-летнего сына, поэтому португальский футболист хочет начать с качественной образовательной базы для ребенка, которая достойна лишь королевских особ. В ноябре текущего года спортсмен посещал Англию, где успел побывать в нескольких престижных начальных учебных заведениях. Роналду считает, что в лондонской частной школе Томаса в Баттерси, где проходят первоначальную подготовку члены королевских семей, его дитя получит самые необходимые знания, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Отмечено, что принц Джордж регулярно посещает подготовительное образовательное заведение в юго-западной части Лондона, где ежегодная стоимость обучения составляет почти 17, 6 тыс. фунтов стерлингов. Предположительно, после окончания королевской частной школы сын герцога Кембриджского решит продолжить получение знаний в Итоне — колледже, где обучался его отец.
Автор: Дягилев Михаил