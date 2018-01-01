IPhone 6 и iPhone 7 лидировали в предновогодних продажах
Эксперты отмечают спрос на iPhone 6 и iPhone 7, данные смартфоны являются лидерами в сегменте предпраздничных продаж. При подсчете данных специалисты учитывали период с 19 по 25 декабря.
Смартфоны корпорации Apple iPhone 6 и iPhone 7 оказались лидерами в предновогодних продажах, данные модели составили около 44% от всех изделий, реализуемых в мировых торговых сетях в декабре. Модели прошлого поколения, производимые американской корпорацией, по информации экспертов, оказались наиболее востребованными у покупателей. Согласно статистическим данным, iPhone 7 Plus, iPhone 7 и iPhone 6 распродаются в больших количествах.
Следом по суммарным продажам отмечена южнокорейская компания Samsung, её продукция занимает 26% от предновогоднего рынка. В ТОП-3 входит и китайская компания Huawei. Следом отмечены по нисходящей гаджеты LG, Xiaomi, Oppo и Motorola.
Смартфоны корпорации Apple iPhone 6 и iPhone 7 оказались лидерами в предновогодних продажах, данные модели составили около 44% от всех изделий, реализуемых в мировых торговых сетях в декабре. Модели прошлого поколения, производимые американской корпорацией, по информации экспертов, оказались наиболее востребованными у покупателей. Согласно статистическим данным, iPhone 7 Plus, iPhone 7 и iPhone 6 распродаются в больших количествах.
Следом по суммарным продажам отмечена южнокорейская компания Samsung, её продукция занимает 26% от предновогоднего рынка. В ТОП-3 входит и китайская компания Huawei. Следом отмечены по нисходящей гаджеты LG, Xiaomi, Oppo и Motorola.
Автор: Семен Зайцев