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Xiaomi Mi A1 обновят до Android Oreo 8.0
Модель Xiaomi Mi A1 получит обновление оболочки до Android Oreo (версия 8.0). Соответствующее объявление было сделано на странице компании-производителя в Twitter.

Xiaomi Mi A1 обновят до Android Oreo 8.0


Как отмечается в публикации, для получения обновления владельцам нужно убедиться, что они уже пользуются последней декабрьской прошивкой, получившей индекс 7.12.19. При этом обновление отличается объемом в 1107,4 МБ. Оно будет загружаться несколькими частями вместе с декабрьским патчем безопасности.

Xiaomi Mi A1 является тем же устройством, что и смартфон Mi 5X, однако использует оболочку Vanilla Android вместо фирменной ОС MIUI, созданной на основе продукта от Google. Соответственно, для лиц, владеющих MI 5X, которые использовали программное обеспечение при помощи портирования ROM Mi A1, новое обновление также должно быть доступным. Изюминкой версии с чистой ОС Android является задняя камера на 12 Mpx.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:31
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