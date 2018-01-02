ТОП-6 способов научиться быстрее усваивать новые знания возглавил метод «Обучение других»

Если представить себе, что нужно кому-то объяснить материал, который изучается, то сам процесс обучения пойдет быстрее, считают эксперты из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Учителя при подготовке к уроку подыскивают ключевые фразы и слова. Подобные методики начинают применять студенты. В итоге они показывают хорошие результаты.Ученые из Луизианы уверены, что стоит вводить ограничения на изучение нового материала. Идеальное время 30-50 минут. При меньшем времени будет сложно разобраться, а при большем мозг перестает воспринимать информацию. Также специалисты рекомендуют делать перерывы по 5-10 минут.Специалисты из Принстонского и Калифорнийского университетов считают, что, делая заметки от руки, легче запомнить материал. При этом, делая то же самое на компьютере, ничего подобного не происходит, поскольку такие записи просто превращаются в бездумную стенограмму.Чтобы лучше усвоить новые знания, следует повторять их несколько раз в неделю. По версии Бенедикта Кэри, если пытаться что-то выучить быстро, мозг начнет лениться, а если повторять информацию, он начнет понимать, что материал необходимо запомнить.По мнению ученых, чтобы легче усвоить новые знания нужно иногда полностью отключаться. Для этого подойдет обычная дрема. Французские ученые провели эксперимент, в котором добровольцы учились с перерывом на сон. Оказалось, что они быстрее усваивали информацию, чем те, кто учился без подобного отдыха.Ученые Университета Джонса Хопкинса рекомендуют применять разные подходы для усвоения знаний. Так информации усваивается быстрее. Одинаковые методы расслабляют мозг, и процесс обучения замедляется.