На 58-м году жизни скончался актер Александр Шаврин
На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Шаврин. По информации от пресс-центра Театра имени Маяковского, на протяжении последних нескольких недель актер находился в госпитале из-за серьезного недуга.
«Александр Валерьевич скончался 30 декабря ранним утром. О времени и месте прощания с актером пока ничего не известно, так как родственники не сделали никаких соответствующих заявлений», - говорится в сообщении пресс-центра театра.
За свою карьеру Шаврин сыграл более чем в двадцати постановках. Он был автором инсценировок, среди которых «Мама-кот» и «Маэстро». С 1983 года он начал активно сниматься в телевизионных фильмах.
«Александр Валерьевич скончался 30 декабря ранним утром. О времени и месте прощания с актером пока ничего не известно, так как родственники не сделали никаких соответствующих заявлений», - говорится в сообщении пресс-центра театра.
За свою карьеру Шаврин сыграл более чем в двадцати постановках. Он был автором инсценировок, среди которых «Мама-кот» и «Маэстро». С 1983 года он начал активно сниматься в телевизионных фильмах.
Автор: Махов Артем