Порошенко: Ценность украинского паспорта растет
Ценность паспорта гражданина Украины продолжает расти. Соответствующее заявление сделал Петр Порошенко, разместив соответствующий пост на своей странице в сети Facebook.
Согласно заявлениям Петра Порошенко, в последние годы ценность украинского паспорта в ощутимой мере выросла. В частности, состоянием на конец 2017 года у граждан Украины имеется возможность без необходимости оформления визы посещать порядка 85 государств по всему миру. Кроме того, убежден президент, этот год в указанном вопросе для жителей страны оказался прорывом, поскольку свои двери для украинцев открыл Европейский Союз.
Такое сообщение Порошенко решил опубликовать на фоне того, что с 31 декабря на официальной основе жители Украины могут в безвизовом режиме посещать территорию ОАЭ. “Ценность украинского паспорта продолжает расти!”, — заключил президент, обращаясь к пользователям.
Ранее также стало известно, что Порошенко утвердил закон о бюджете Украины на 2018 год, предусматривающий дефицит в 2,4% ВВП.
Согласно заявлениям Петра Порошенко, в последние годы ценность украинского паспорта в ощутимой мере выросла. В частности, состоянием на конец 2017 года у граждан Украины имеется возможность без необходимости оформления визы посещать порядка 85 государств по всему миру. Кроме того, убежден президент, этот год в указанном вопросе для жителей страны оказался прорывом, поскольку свои двери для украинцев открыл Европейский Союз.
Такое сообщение Порошенко решил опубликовать на фоне того, что с 31 декабря на официальной основе жители Украины могут в безвизовом режиме посещать территорию ОАЭ. “Ценность украинского паспорта продолжает расти!”, — заключил президент, обращаясь к пользователям.
Ранее также стало известно, что Порошенко утвердил закон о бюджете Украины на 2018 год, предусматривающий дефицит в 2,4% ВВП.
Автор: Марина Вебер