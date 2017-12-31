Диетологи: Яблоко по утрам бодрит лучше кофе
Диетологи сообщили, что утром яблоко способно взбодрить лучше, чем чашка кофе. Этот фрукт полезен для организма и помогает быстрее войти в ритм рабочего дня. Кофеин увеличивает артериальное давление, уровень кислорода, а также температуру тела, активность мозга и дыхание. При этом понижает уровень кислотности, может спровоцировать бессонницу, а также уменьшить содержание различных минералов.
Яблоко на сегодня считается одним из наиболее питательных фруктов, а также отличается высокой доступностью для россиян. Эти плоды содержат большое количество фитохимикатов. Среди них можно выделить флоридзин катехин, хлорогеновую кислоту, кверцетин, которые отличаются свойствами антиоксидантов. Регулярный прием яблок в пищу подавляет рост клеток онкологических заболеваний, уменьшает уровень липидного окисления, а также содержание холестерина.
При этом яблоко оказывает сильное стимулирующее воздействие на весь организм, параллельно обеспечивая защиту от усталости и быстрого изнашивая. Если прилив энергии от кофеина является следствием стимулирования нервов, то яблоки содержат углеводы, являющиеся источником энергии.
Яблоко на сегодня считается одним из наиболее питательных фруктов, а также отличается высокой доступностью для россиян. Эти плоды содержат большое количество фитохимикатов. Среди них можно выделить флоридзин катехин, хлорогеновую кислоту, кверцетин, которые отличаются свойствами антиоксидантов. Регулярный прием яблок в пищу подавляет рост клеток онкологических заболеваний, уменьшает уровень липидного окисления, а также содержание холестерина.
При этом яблоко оказывает сильное стимулирующее воздействие на весь организм, параллельно обеспечивая защиту от усталости и быстрого изнашивая. Если прилив энергии от кофеина является следствием стимулирования нервов, то яблоки содержат углеводы, являющиеся источником энергии.
Автор: Валерий Антонов