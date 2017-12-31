В Кемерове эвакуировали аэропорт из-за возможного сообщения о минировании
Из аэропорта в Кемерове эвакуировали пассажиров, причина принятия экстренных мер не уточняется. Один из возможных факторов – сообщение о минировании помещения.
В текущий момент специалисты со служебными собаками проверяют здание аэропорта, предположительно, на наличие взрывных устройств. Информацию об инциденте обнародовал портал «Газета Кемерова», ссылаясь на источники в полиции. Иные сведения уточняются.
На днях сайт «Актуальные новости» сообщал об эвакуации людей из торговых центров в Хабаровске и Новосибирске, а также пассажиров аэропорта Красноярска.
В текущий момент специалисты со служебными собаками проверяют здание аэропорта, предположительно, на наличие взрывных устройств. Информацию об инциденте обнародовал портал «Газета Кемерова», ссылаясь на источники в полиции. Иные сведения уточняются.
На днях сайт «Актуальные новости» сообщал об эвакуации людей из торговых центров в Хабаровске и Новосибирске, а также пассажиров аэропорта Красноярска.
Автор: Воробьева Алина