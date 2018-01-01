Госсекретарь Великобритании: В 2018 году будет большой гуманитарный кризис
Английский госсекретарь по международному развитию анонсировала увеличение денежных взносов в ООН для предотвращения гуманитарных бедствий. По словам политика, мир ожидает худшая со времен последней мировой войны гуманитарная ситуация.
Более чем на 20 млн долларов увеличится размер капиталовложений Великобритании в гуманитарную помощь, оказываемую ООН людям в разных частях света. Это позволит улучшить санитарные условия нуждающихся, увеличить количество питьевой воды и продовольствия, приобретаемых для них.
Более чем на 20 млн долларов увеличится размер капиталовложений Великобритании в гуманитарную помощь, оказываемую ООН людям в разных частях света. Это позволит улучшить санитарные условия нуждающихся, увеличить количество питьевой воды и продовольствия, приобретаемых для них.
Автор: Артемов Сергей