В центре Москвы под мостом зарезали мужчину
В центральном районе Москвы полиция обнаружила тело мужчины с ножевыми ранениями. По информации от правоохранителей, личность погибшего удалось установить, однако сведения о ней не обнародуются в интересах следствия.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время в Басманном районе Москвы. В полицию обратились прохожие, которые заметили тело мужчины под мостом. В ходе предварительной проверки удалось установить, что он скончался от многочисленных ножевых ранений.
В полиции уточнили, что тело находилось в техническом помещении под железнодорожным мостом. Более точные сведения об инциденте пока обнародованы не были.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время в Басманном районе Москвы. В полицию обратились прохожие, которые заметили тело мужчины под мостом. В ходе предварительной проверки удалось установить, что он скончался от многочисленных ножевых ранений.
В полиции уточнили, что тело находилось в техническом помещении под железнодорожным мостом. Более точные сведения об инциденте пока обнародованы не были.
Автор: Махов Артем