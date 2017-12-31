Дмитрий Рогозин с таксой Николасом поздравил жителей России с Новым 2018 годом
Дмитрий Рогозин с таксой Николасом и собакой Пончо поздравил жителей России с наступающим Новым годом. Политик пожелал, чтобы в 2018 году никто не кусал и не гавкал на россиян, а лишь ободряюще рядом вилял хвостом.
Поздравительный пост вице-премьера появился в социальной сети Facebook. Публикацию политик сопроводил фотографией, на которой запечатлен с супругой Татьяной и домашними питомцами. Подписчиков порадовало поздравление, поскольку оно позволило им убедиться в целости и здравии таксы Николаса, которая ранее стала участницей эксперимента с жидкостным дыханием.
Тогда фолловеров напугало исследование ученых, поскольку собаку поместили в колбу с водой. Оказалось, что жидкость была без азота, поэтому такса вскоре освоилась в воде и начала дышать. Сам эксперимент вызвал неоднозначную реакцию россиян. Многие поспешили обвинить Рогозина в жестоком обращении с животными, однако политик заявил, что ни одна собака в этом исследовании не пострадала. Позже появилась информация, что вице-премьер забрал Николаса к себе.
Ранее пожаловаться на Рогозина из-за собаки планировала Ксения Собчак.
Поздравительный пост вице-премьера появился в социальной сети Facebook. Публикацию политик сопроводил фотографией, на которой запечатлен с супругой Татьяной и домашними питомцами. Подписчиков порадовало поздравление, поскольку оно позволило им убедиться в целости и здравии таксы Николаса, которая ранее стала участницей эксперимента с жидкостным дыханием.
Тогда фолловеров напугало исследование ученых, поскольку собаку поместили в колбу с водой. Оказалось, что жидкость была без азота, поэтому такса вскоре освоилась в воде и начала дышать. Сам эксперимент вызвал неоднозначную реакцию россиян. Многие поспешили обвинить Рогозина в жестоком обращении с животными, однако политик заявил, что ни одна собака в этом исследовании не пострадала. Позже появилась информация, что вице-премьер забрал Николаса к себе.
Ранее пожаловаться на Рогозина из-за собаки планировала Ксения Собчак.
Автор: Нина Лукашева