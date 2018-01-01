Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

Изменившаяся до неузнаваемости Светлана Пермякова в образе колдуньи удивила поклонников
Светлана Пермякова поразила своих поклонников новым образом колдуньи, который изменил внешность знаменитости до неузнаваемости. Такую реакцию у публики вызвал снимок, появившийся накануне в Instagram актрисы.

Изменившаяся до неузнаваемости Светлана Пермякова в образе колдуньи удивила поклонников

На своей странице Светлана Пермякова разместила фото, где она предстала перед поклонниками в образе колдуньи. Как оказалось, такое амплуа знаменитости пришлось примерить ради съемок в новом проекте, и гримеры постарались, чтобы в кадре актриса выглядела максимально реалистично. Лицезреть Пермякову в роли колдуньи фанаты смогут в ленте, которая расскажет о Деде Морозе и Битве магов, а показ кинокартины будет проходить в кинотеатрах на территории России. Также в заключении поста артистка поздравила своих фолловеров с наступающим Новым годом.

В комментариях многие подписчики страницы Светланы Пермяковой признались, что не сразу узнали актрису, поскольку работа гримеров действительно впечатляет. Также публика поражена тем, насколько хорошо их кумир перевоплощается ради роли. Пост успел собрать более 5,3 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:30
Читайте также
Загрузка...
В Норильске дороги находятся под наблюдением
В новогодние праздники парковаться в Москве можно
В РФ с 1 января подняли акцизы на бензин
Вводимый МИД Украины с января биометрический
Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что
Госсекретарь Великобритании: В 2018 году будет
СМИ: Война с КНДР может начаться из-за ядерной
Тамара и Павел Глоба сделали свои предсказания на
Порошенко: Ценность украинского паспорта растет
Смс с новым годом 2018 смешные короткие
Прикольные короткие поздравления с Новым годом
СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как
Добавление комментария
Последние новости
01.01, 18:30 "Дом-2": Лиза Триандафилиди шокировала пользователей
01.01, 18:00 Эксперты: Компания Илона Маска SpaceX первой в 2018 году
01.01, 17:30 В Норильске дороги находятся под наблюдением Снегурочки
01.01, 17:00 В Петербурге работник метро грозился взорвать своего
01.01, 16:30 Актриса Катерина Шпица показала в Instagram совместное
01.01, 16:00 В новогодние праздники парковаться в Москве можно
01.01, 15:30 На автосалоне в Пекине дебютирует флагманский
01.01, 15:00 В РФ с 1 января подняли акцизы на бензин
01.01, 14:30 Цена на смартфон Xiaomi Redmi 4X стала еще более
01.01, 14:00 В Ростове у главной ёлки в Новый год произошло массовое
01.01, 13:30 Виктория Лопырева бросила вызов Баскову, Нюше и
01.01, 12:57 Во Владивостоке в Новый год запущенная петарда вызвала
01.01, 12:30 Самые продаваемые смартфоны 2017 года принадлежат
01.01, 12:00 Специалисты NASA обнаружили недалеко от Земли «дом
01.01, 11:30 Вводимый МИД Украины с января биометрический контроль
01.01, 11:00 Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что надо
01.01, 10:30 В новогоднюю ночь жители Башкортостана увидели метеорный
01.01, 10:00 Семенович рассказала, что верит в любовь, чудеса и
01.01, 09:30 Изменившаяся до неузнаваемости Светлана Пермякова в
01.01, 09:00 Госсекретарь Великобритании: В 2018 году будет большой