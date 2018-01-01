Изменившаяся до неузнаваемости Светлана Пермякова в образе колдуньи удивила поклонников
Светлана Пермякова поразила своих поклонников новым образом колдуньи, который изменил внешность знаменитости до неузнаваемости. Такую реакцию у публики вызвал снимок, появившийся накануне в Instagram актрисы.
На своей странице Светлана Пермякова разместила фото, где она предстала перед поклонниками в образе колдуньи. Как оказалось, такое амплуа знаменитости пришлось примерить ради съемок в новом проекте, и гримеры постарались, чтобы в кадре актриса выглядела максимально реалистично. Лицезреть Пермякову в роли колдуньи фанаты смогут в ленте, которая расскажет о Деде Морозе и Битве магов, а показ кинокартины будет проходить в кинотеатрах на территории России. Также в заключении поста артистка поздравила своих фолловеров с наступающим Новым годом.
В комментариях многие подписчики страницы Светланы Пермяковой признались, что не сразу узнали актрису, поскольку работа гримеров действительно впечатляет. Также публика поражена тем, насколько хорошо их кумир перевоплощается ради роли. Пост успел собрать более 5,3 тысяч отметок “Мне нравится”.
На своей странице Светлана Пермякова разместила фото, где она предстала перед поклонниками в образе колдуньи. Как оказалось, такое амплуа знаменитости пришлось примерить ради съемок в новом проекте, и гримеры постарались, чтобы в кадре актриса выглядела максимально реалистично. Лицезреть Пермякову в роли колдуньи фанаты смогут в ленте, которая расскажет о Деде Морозе и Битве магов, а показ кинокартины будет проходить в кинотеатрах на территории России. Также в заключении поста артистка поздравила своих фолловеров с наступающим Новым годом.
В комментариях многие подписчики страницы Светланы Пермяковой признались, что не сразу узнали актрису, поскольку работа гримеров действительно впечатляет. Также публика поражена тем, насколько хорошо их кумир перевоплощается ради роли. Пост успел собрать более 5,3 тысяч отметок “Мне нравится”.
Автор: Марина Вебер