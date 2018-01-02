В Сети появились первые снимки нового поколения Porsche 911
Компания Porsche начала тестировать новое поколение модели 911. Первые снимки автомобиля, официальная презентация которого предварительно намечена на осень 2019 года, появились в Сети.
Новинка получит несколько модификаций, включая версию с гибридным двигателем. Официальный показ ожидается на мотор-шоу во Франкфурте. При этом специалисты пока не заметили революционных изменений в дизайне экстерьера. Переработанными оказались лишь некоторые элементы внешности модели 911.
В интерьере покупатели смогут увидеть новую приборную панель, оснащенную крупным дисплеем бортовой системы. Новое купе получило заводской индекс 992, а его конструкторской базой станет платформа ММВ. Линейка силовых агрегатов, предположительно, будет включать турбированные двигатели. Появление гибридного мотора ожидается только в 2020 году.
Новинка получит несколько модификаций, включая версию с гибридным двигателем. Официальный показ ожидается на мотор-шоу во Франкфурте. При этом специалисты пока не заметили революционных изменений в дизайне экстерьера. Переработанными оказались лишь некоторые элементы внешности модели 911.
В интерьере покупатели смогут увидеть новую приборную панель, оснащенную крупным дисплеем бортовой системы. Новое купе получило заводской индекс 992, а его конструкторской базой станет платформа ММВ. Линейка силовых агрегатов, предположительно, будет включать турбированные двигатели. Появление гибридного мотора ожидается только в 2020 году.
Автор: Валерий Антонов