Семенович рассказала, что верит в любовь, чудеса и хороших людей
Анна Семенович рассказала, что верит в любовь, чудеса и хороших людей. Певица обнародовала на своей странице в Instagram новое фото, под которым поздравила всех подписчиков с Новым годом и пожелала счастья и радости.
«Я не могу поверить, что завтра наступит Новый год. Надеюсь, что он принесет нам только радость и любовь. Завтра праздник вернется ко мне утренним кофе. Я планирую заняться просмотром фильмов и поеданием любимых салатов», - рассказала Семенович под обнародованным снимком.
По словам певицы, в следующем году она будет надеяться на то, что все ее мечты сбудутся. Публикация с праздничным фото собрала более 8 тысяч лайков и массу поздравлений в комментариях.
«Я не могу поверить, что завтра наступит Новый год. Надеюсь, что он принесет нам только радость и любовь. Завтра праздник вернется ко мне утренним кофе. Я планирую заняться просмотром фильмов и поеданием любимых салатов», - рассказала Семенович под обнародованным снимком.
По словам певицы, в следующем году она будет надеяться на то, что все ее мечты сбудутся. Публикация с праздничным фото собрала более 8 тысяч лайков и массу поздравлений в комментариях.
Автор: Махов Артем