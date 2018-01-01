В новогоднюю ночь жители Башкортостана увидели метеорный поток Квадрантиды
Жители Башкортостана новогодней ночью наблюдали уникальный «космический салют». Небо над Республикой пронзил плотный метеорный поток, астрономы называют его Квадрантиды. Данное явление происходит ежегодно, отмечают астрономы.
В новогоднюю ночь в Башкирии наблюдался метеорный поток Квадрантиды. Данное астрономическое явление происходит ежегодно с 1 по 5 января, отмечают специалисты. Жители Уфы, столицы Башкортостана, тоже наблюдали феерический процесс, происходящий высоко в небе. Метеорный поток проследовал над воздушным пространством Республики. Квадрантиды в виде максимально яркого потока метеоров визуально воспринимаются невооружённым глазом. Поток будет отмечен в максимуме в период с 3 по 4 января 2018 года. В этот период жители РБ смогут насчитать до 120 мелких метеоров в час.
Представитель уфимского планетария отметил, что данное явление считается одним из наиболее обильных потоков в зимнем небе. Данный феномен следует наблюдать вдали от ярко освещённых улиц. Метеорный поток достигнет своего пика 4 января в 3:00 ночи (по местному времени).
В новогоднюю ночь в Башкирии наблюдался метеорный поток Квадрантиды. Данное астрономическое явление происходит ежегодно с 1 по 5 января, отмечают специалисты. Жители Уфы, столицы Башкортостана, тоже наблюдали феерический процесс, происходящий высоко в небе. Метеорный поток проследовал над воздушным пространством Республики. Квадрантиды в виде максимально яркого потока метеоров визуально воспринимаются невооружённым глазом. Поток будет отмечен в максимуме в период с 3 по 4 января 2018 года. В этот период жители РБ смогут насчитать до 120 мелких метеоров в час.
Представитель уфимского планетария отметил, что данное явление считается одним из наиболее обильных потоков в зимнем небе. Данный феномен следует наблюдать вдали от ярко освещённых улиц. Метеорный поток достигнет своего пика 4 января в 3:00 ночи (по местному времени).
Автор: Семен Зайцев