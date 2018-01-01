Виктория Лопырева бросила вызов Баскову, Нюше и Киркорову в флешмобе "Моя елка"
Телеведущая Виктория Лопырева сделала вызов Николаю Баскову, Нюше и Филиппу Киркорову. В поддержку эстафеты в кругу российских артистов известная модель решила сравнить собственную наряженную елку с новогодними деревьями музыкальных исполнителей.
Большим числом знаменитостей было одобрено участие во флешмобе «Моя елка». Звезды поочередно продолжают соревноваться и делать между собой выбор лучшего новогоднего символа. Эстафета была передана дальше Андреем Малаховым, который проиграл Алле Вербер по причине отсутствия установленного и правильно оформленного праздничного дерева. «Палочку» по передаче подхватила Ольга Бузова вместе с Викторией Лопыревой. Последняя решила не медлить и сразу же бросить вызов своему избраннику Николаю Баскову, а также певице Нюше и поп-королю Филиппу Киркорову.
Елка у Виктории Лопыревой как раз была в ее квартире, и модель в кратчайшие сроки постаралась украсить дерево как можно лучше, чтобы поскорее продемонстрировать свое умение создавать домашнюю праздничную атмосферу. Поклонники положительно отозвались о результатах проделанных усилий своей любимицы, сказав, что новогодняя елка прекрасна, как и сама Виктория Лопырева.
Большим числом знаменитостей было одобрено участие во флешмобе «Моя елка». Звезды поочередно продолжают соревноваться и делать между собой выбор лучшего новогоднего символа. Эстафета была передана дальше Андреем Малаховым, который проиграл Алле Вербер по причине отсутствия установленного и правильно оформленного праздничного дерева. «Палочку» по передаче подхватила Ольга Бузова вместе с Викторией Лопыревой. Последняя решила не медлить и сразу же бросить вызов своему избраннику Николаю Баскову, а также певице Нюше и поп-королю Филиппу Киркорову.
Елка у Виктории Лопыревой как раз была в ее квартире, и модель в кратчайшие сроки постаралась украсить дерево как можно лучше, чтобы поскорее продемонстрировать свое умение создавать домашнюю праздничную атмосферу. Поклонники положительно отозвались о результатах проделанных усилий своей любимицы, сказав, что новогодняя елка прекрасна, как и сама Виктория Лопырева.
Автор: Дягилев Михаил