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Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что надо успеть сделать до Нового года
Сегодня все готовятся ко встрече Нового года, нарезая салаты, покупая последние подарки и выбирая наряд на праздник. При этом участница «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова утверждает, что, если не сделать главного, то все эти хлопоты ни к чему. Она назвала три главные вещи, которые нужно успеть сделать до боя курантов.

Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что надо успеть сделать до Нового года


Так, первое, что надо сделать – поставит перед собой цель. В праздничную ночь принято загадывать самые сокровенные желания. Экстрасенс говорит, что нужно сделать желание целью. Подумайте, что придется сделать для того, чтобы получилось добиться желаемого в будущем году. Тогда в 12 часов ночи вы сможете четко сформулировать желание. В итоге вам будет легче осуществить задуманное.

Второе, о чем говорит Егорова, – избавление от лишнего. Нужно выбросить испорченные вещи, битую посуду, предметы гардероба, которые давно не использовали. Что-то подобное точно есть в каждом доме. Поэтому откройте шкаф и проведите в нем зачистку.

Под «избавлением» экстрасенс подразумевает также разрыв отношений, которые больше не нужны. Стоит избавиться от привязанностей, которые вас отягощают. Мнимые связи отнимают слишком много энергии, а ее можно было бы направить на благо.

Третий пункт – раздача долгов. Верните долги всем знакомым. И не только денежные: раздайте все взятые на время книги, одежду и прочие вещи.

Список дел получился не таким уж и большим. Значит, всем под силу выполнить три главных вещи до наступления Нового года и праздновать с удовольствием и надеждой на то, что в 2018 году все будет еще лучше.
Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 11:00
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