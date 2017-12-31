В Москве у повара украли с электронного кошелька криптовалюту эфириум
В Москве у повара украли с электронного кошелька криптовалюту эфириум. Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.
33-летний житель столицы решил заработать на новой криптовалюте. Для этого он занял у друзей и набрал кредитов в банках. На вырученные средства москвич приобрел 52 единицы эфириума. В надежде на то, что цифровые деньги подскочат в цене, мужчина стал ждать повышение курса. Приобретенную криптовалюту он поместил на хранение в электронный кошелек.
Спустя несколько дней мужчина заметил, что деньги у него похитили. Повар написал заявление в полицию. Как оказалось, мужчина только в банке занял полтора миллиона рублей.
Между тем Павел Дуров надумал выпустить собственную криптовалюту.
33-летний житель столицы решил заработать на новой криптовалюте. Для этого он занял у друзей и набрал кредитов в банках. На вырученные средства москвич приобрел 52 единицы эфириума. В надежде на то, что цифровые деньги подскочат в цене, мужчина стал ждать повышение курса. Приобретенную криптовалюту он поместил на хранение в электронный кошелек.
Спустя несколько дней мужчина заметил, что деньги у него похитили. Повар написал заявление в полицию. Как оказалось, мужчина только в банке занял полтора миллиона рублей.
Между тем Павел Дуров надумал выпустить собственную криптовалюту.
Автор: Нина Лукашева