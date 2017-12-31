Ирина Дубцова обнародовала график выступлений на Новый год
Ирина Дубцова обнародовала график своих выступлений на Новый год. По словам певицы, уже в 20:00 она будет петь на Красной площади.
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Сейчас надо успеть порезать салаты, а параллельно накраситься и уложить волосы. Очень хотелось бы побыть дома, однако работа не ждет. Кто-то же должен радовать поклонников в праздничную ночь», - написала Дубцова под обнародованным в Instagram видео, на котором продемонстрировала свою новогоднюю елку.
По словам певицы, после выступления на Красной площади она направится во Внуково. Уже в 00:05 она выйдет на сцену в «Амбассадор Балчуг». После этого также она будет выступать в баре «Облака» и клубе «Бакинский дворик».
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Сейчас надо успеть порезать салаты, а параллельно накраситься и уложить волосы. Очень хотелось бы побыть дома, однако работа не ждет. Кто-то же должен радовать поклонников в праздничную ночь», - написала Дубцова под обнародованным в Instagram видео, на котором продемонстрировала свою новогоднюю елку.
По словам певицы, после выступления на Красной площади она направится во Внуково. Уже в 00:05 она выйдет на сцену в «Амбассадор Балчуг». После этого также она будет выступать в баре «Облака» и клубе «Бакинский дворик».
Автор: Махов Артем