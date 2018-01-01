Вводимый МИД Украины с января биометрический контроль коснётся 70 стран
С января МИД Украины внедряет биометрический контроль. Система фиксирвания всех биометрических сведений о человеке, в том числе отпечатков его пальцев и цифровое фото, в пропускных пунктах через госграницу затронет 70 стран.
В этот перечень вошла также и РФ. Информация о биометрическом контроле для 70 государств обнародована на официальном веб-ресурсе украинского ведомства. Уточняется, система заработает с 1-го числа января наступающего года.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об испытании сотрудниками МИД Украины биометрического контроля.
В этот перечень вошла также и РФ. Информация о биометрическом контроле для 70 государств обнародована на официальном веб-ресурсе украинского ведомства. Уточняется, система заработает с 1-го числа января наступающего года.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об испытании сотрудниками МИД Украины биометрического контроля.
Автор: Воробьева Алина