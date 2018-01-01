Специалисты NASA обнаружили недалеко от Земли «дом инопланетян»
Представители NASA сообщили об обнаружении вблизи Земли «дома инопланетян». Американские спутники зафиксировали новый планетарный объект, он расположен в удалении от Солнца на 11 световых лет.
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства указывает на тот немаловажный аспект, что обнаруженный объект включён в новую программу, предусматривающую активный поиск внеземной жизни. Объект обнаружен специалистами NASA, он представляет собой экзопланету. Она потенциально пригодна для проживания на ней существ. В настоящее время специалисты ведомства начали проведение тщательного анализа планеты. Необходимо выяснить, способна ли она удерживать на своей поверхности воду в жидком состоянии при отсутствии минусовых температур.
Особо отмечено, что астрономическое оборудование, включая телескопы Hubble и ALMA, позволяет астрономам обнаружить более 3,5 тыс. потенциально пригодных для жизни планет. Ранее астрофизики заявили, что на экзопланетах вокруг пульсаров может зарождаться жизнь.
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства указывает на тот немаловажный аспект, что обнаруженный объект включён в новую программу, предусматривающую активный поиск внеземной жизни. Объект обнаружен специалистами NASA, он представляет собой экзопланету. Она потенциально пригодна для проживания на ней существ. В настоящее время специалисты ведомства начали проведение тщательного анализа планеты. Необходимо выяснить, способна ли она удерживать на своей поверхности воду в жидком состоянии при отсутствии минусовых температур.
Особо отмечено, что астрономическое оборудование, включая телескопы Hubble и ALMA, позволяет астрономам обнаружить более 3,5 тыс. потенциально пригодных для жизни планет. Ранее астрофизики заявили, что на экзопланетах вокруг пульсаров может зарождаться жизнь.
Автор: Семен Зайцев